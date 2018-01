Un corps découvert dans l'étang de La Dodane à Enghien: le décès de cet homme âgé reste un mystère

"Ambulances, pompiers et le parquet sont descendus à la Dodane à Enghien à cause d'un corps retrouvé dans l'étang ce matin vers 9h", signale Sylvie ce lundi matin via notre bouton orange Alertez-nous.

Le corps d'un homme âgé a été découvert ce lundi matin dans l'étang de La Dodane, un canal désaffecté situé à Enghien, ont confirmé les pompiers.

Les hommes du feu étaient toujours sur les lieux dans la matinée en attendant la descente du parquet. Les pompiers n'ont pas communiqué plus d'informations quant aux circonstances de la mort.