Un cyclomoteur flashé à 121 km/h à Mont-Saint-Guibert

Un cyclomoteur a été flashé à 121 km/h à Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon), là où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, a-t-on appris mardi auprès de la zone de police Orne-Thyle.



Plusieurs contrôles de vitesse ont été organisés, durant le week-end des 7 et 8 juillet, sur le territoire de la zone. Lors de ceux-ci, 1.950 véhicules ont été contrôlés et 131 procès-verbaux ont été rédigés. Parmi les infractions constatées, un conducteur de motocyclette circulait à 121 km/h dans la rue de Corbais, à Mont-Saint-Guibert. Un automobiliste roulait à 94 km/h dans la rue de Marbais, à Villers-la-Ville. Et dans la rue Chèvequeue, à Walhain, une voiture a été flashée alors qu'elle y circulait à la vitesse de 88 km/h. Enfin, dans la rue de la Roche, entre Villers-la-Ville et Court-Saint-Etienne, un véhicule a été contrôlé à la vitesse de 92 km/h. La vitesse maximale autorisée à ces différents endroits était de 50 km/h, précise-t-on à la zone de police Orne-Thyle.