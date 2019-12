Un dispositif à un million d’euros pour se protéger des inondations à Villers-la-Ville: comment ça marche?

Villers la Ville est désormais protégée par une zone d'expansion de crue (ZEC) installée sur le Gentissart, entre les villages de Tilly et Mellery. Sa capacité de retenue est de 27.400 m3. Le dispositif est censé protéger à 80% le centre de Villers-la-Ville des risques d’inondation. Explications…

Villers la Ville est désormais protégée par une zone d'expansion de crue (ZEC) installée sur le Gentissart, entre les villages de Tilly et Mellery. Sa capacité de retenue est de 27.400 m3. Le dispositif est censé protéger à 80% le centre de Villers-la-Ville des risques d’inondation. Explications…

La ZEC est installée dans une vallée très encaissée et complètée par une digue en terre de 5 mètres de hauteur sur 70 mètres de long.C'est une intercommunale qui a réalisé les travaux, pour le compte de la province. Coût de la ZEC: près d'un million d'euros pour protéger Villers-la-Ville et d'autres communes en aval lors de pluies importantes.

Le centre de Villers-la-Ville est situé à la confluence de deux cours d'eau: la Thyle et le Gentissart qui coule depuis Tilly. Lors de fortes pluies, le niveau des ces cours d'eau déborde et inonde la commune mais aussi Court-Saint-Etienne, Ottignies et Wavre, situées en contrebas.

Le principe de la ZEC est de retenir un maximum d'eau en cas de crue, grâce à une digue en terre équipée d'une vanne. Dès que le cours d'eau atteint un niveau critique, le trop plein se déverse dans la zone de retenue.