Un étudiant français grièvement blessé lors d'une bagarre à Louvain-la-Neuve

Un étudiant français a été grièvement blessé, mardi en fin de soirée, à Louvain-la-Neuve, a-t-on appris mercredi auprès du parquet du Brabant wallon. L'auteur présumé des faits a été privé de liberté et doit être présenté à un juge d'instruction.



Les policiers de la zone d'Ottignies/Louvain-la-Neuve ont été appelés à intervenir, mardi peu avant minuit, dans la Grand-Rue, à Louvain-la-Neuve. Une violente bagarre s'y était produite en face du Beer Bar. A leur arrivée sur les lieux, les inspecteurs ont constaté la présence d'une septantaine de personnes, dont une grièvement blessée. La victime est un ressortissant français âgé de 25 ans, étudiant en kinésithérapie. La thèse de la rixe sous emprise de l'alcool est privilégiée par les autorités judiciaires. Un tesson de bouteille aurait notamment occasionné de sévères coupures aux mains de la victime, précise la porte-parole du parquet brabançon.

Un individu interpellé

Lorsqu'il a été admis au service des urgences de la clinique Saint-Pierre à Ottignies, le pronostic vital du jeune homme était engagé. Son état s'est néanmoins amélioré et, dès mercredi, ses jours ne semblaient plus en danger.

Un suspect a été interpellé. Il s'agit d'un individu domicilié dans l'entité de Wavre et né en 2001, déjà bien connu des autorités judiciaires. Il a aussitôt été privé de liberté. Un juge d'instruction a été saisi et la délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à son encontre. En fonction de l'évolution des blessures et de l'incapacité de la victime, l'auteur présumé des faits encourt une peine de plusieurs années de prison, précise encore la porte-parole du parquet du Brabant wallon.