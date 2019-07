Que s'est-il passé dans le Brabant wallon et la province de Namur ce matin? "Les murs ont tremblé!"

Une formation de F16 a survolé le Brabant wallon et la province de Namur ce lundi matin. L'un d'eux a passé le mur du son, provoquant une énorme déflagration, entendue par de nombreux témoins.

Vous étiez nombreux ce lundi en fin de matinée à nous prévenir, via le bouton orange Alertez-nous, d'une importante déflagration. Chez François, impossible de passer à côté. "Gros boum ressenti à 11h37 sur Anderlues: toute la maison a tremblé. Mur du son ?", demande-t-il. Laure aussi a sursauté. "Une forte détonation comme une explosion ressentie à Court-Saint-Etienne il y a quelques minutes. Les vitres ont tremblé !!! Qu’est-ce donc ?", questionne-t-elle.



Wavre, Eghezée, Gembloux,...

Les autres témoignages vont dans le même sens. "On a entendu comme une explosion vers 11h30 à Eghezée, mais un proche nous a dit l'avoir également entendue aux alentours de Wavre", dit Dimitri. "On a entendu une énorme double détonation dans le ciel à hauteur de Corroy-le-Château et Gembloux. Les voisins ont été aussi surpris que nous", décrit Grégory.

Kimberly l'a entendue à Beez. "Et mon compagnon confirme l’avoir également entendue à Spy", dit-elle.





Il s'aissait bien de F16

Nous avons contacté la Défense pour savoir si des survols de la Wallonie par des avions de chasse étaient prévus ce lundi. Dans un premier temps, le service de presse nous avait indiqué qu'aucun F-16 n'avait survolé cette zone avant de se corriger quelques minutes plus tard. "Une formation de F-16 a survolé la zone ce matin. L'un d'entre eux a en effet passé le mur du son", explique David Vanderogembroeck, du service presse de la Défense.

Cela explique donc l'importante déflagration qui a été entendue sur plusieurs communes du Brabant wallon et la province de Namur.