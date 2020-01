Un incendie ravage une habitation à Mouscron: l'occupant a réussi à sortir de la maison en flammes à temps

Mardi soir, un incendie a ravagé une habitation à Mouscron. Heureusement, l'occupant n'est pas blessé.

Un incendie s'est déclaré mardi soir dans une maison à Mouscron. Trois corps de pompiers sont intervenus. L'occupant, qui n'a pas été blessé, devra être relogé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alerté mardi soir, vers 20h45, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située au n°327 de la chaussée de Aelbeke à Mouscron. Venant de la caserne de Mouscron, une autopompe, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Les pompiers de Tournai et d'Estaimpuis sont venus en renfort avec une autopompe, un camion-échelle et une citerne.

Les maisons voisines préservées

A l'arrivée des premiers secours, la toiture d'une maison située au fond d'une impasse était déjà en feu. L'accès étant difficile, la police a établi un périmètre de sécurité afin de faciliter l'approche des pompiers. Peu avant l'arrivée des secouristes, l'occupant de la maison en feu avait réussi à sortir des flammes. Durant leur intervention, les pompiers se sont attachés à préserver les proches habitations. Malgré les moyens déployés, la toiture a été entièrement détruite. Les pièces du rez-de-chaussée de la maison ont subi de très importants dégâts dus au feu, à la fumée et à l'eau. La personne sinistrée devra être relogée.