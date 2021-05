Un incendie s'est déclaré au centre de tri de Mont-Saint-Guibert

Un incendie s'est déclaré ce samedi matin au centre de tri de Mont-Saint-Guibert, dans le Brabant wallon.

Le feu qui a pris dans les déchets ménagers est "maitrisé" depuis 14h, selon les autorités communales.

"Les fumées sont fortement atténuées et les analyses sont en cours", indiquent-elles. "Nous ne disposons pas encore d'informations complètes concernant l'éventuelle toxicité de ces fumées, les analyses sont en cours et seront communiquées dès que possible. Le vent les dirige vers le zoning économique de Mont-Saint-Guibert et Louvain-la-Neuve. Les communes d'Ottignies et de Chaumont-Gistoux sont informées également."

La commune de Mont-Saint-Guibert conseille aux riverains "qui sentiraient des émanations" de fermer portes et fenêtres.

L'accès au parc à conteneurs est fermé mais les autres voies (N25, Axis parc, ...) sont accessibles.