Un incendie se déclare dans le bois du château de la Hulpe: les pompiers sur place

"Incendie de forêt dans le bois du château de la Hulpe?", s'interroge Greg via le bouton orange Alertez-nous. Renseignements pris auprès du dispatching de la zone, un feu s'est effectivement déclaré dans le bois, à hauteur de la Gaillemarde.

Les pompiers de Braine-le-Château, d'Overjise et de Wavre ont été dépêchés sur place. Un hélicoptère de la police fédérale a également été envoyé en renfort. "Le lieu était difficile d'accès et on a observé pas mal de fumée. Ce n'est pas un simple feu de broussaille", nous indique le dispatching de la zone. A 13h, le feu était en train d'être maîtrisé.