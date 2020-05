Un incendie se déclare dans le bois du château de la Hulpe: les pompiers sur place

Un incendie d'origine accidentelle est survenu, mardi en fin de matinée, dans le bois du château de La Hulpe, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Les sapeurs se trouvaient toujours sur les lieux vers 15h30.

"Incendie de forêt dans le bois du château de la Hulpe?", s'interroge Greg via le bouton orange Alertez-nous. Renseignements pris auprès du dispatching de la zone, un feu s'est effectivement déclaré dans le bois, à hauteur de la Gaillemarde.

Les pompiers brabançons wallons des postes de Braine-l'Alleud et de Wavre, ainsi que leurs collègues flamands d'Overijse, ont été appelés à intervenir sur le site, mardi peu avant midi. Une parcelle de quelque 300 mètres carrés couverts d'arbres et de fougères était alors en proie aux flammes. Une équipe héliportée de la police fédérale a été appelée en renfort pour déverser de l'eau sur la zone embrasée. Il n'y a pas eu de blessé. Selon une porte-parole de la zone de police de la Mazerine, le sinistre est d'origine accidentelle, une autocombustion naturelle en étant vraisemblablement la cause. Quelques pompiers travaillaient encore sur place en milieu d'après-midi.