Un individu privé de liberté pour vol avec violence et usage de faux à Waterloo

Un individu a été privé de liberté pour vol avec violence et usage de faux, mercredi soir, à Waterloo, a-t-on appris jeudi auprès du chef de corps de la police locale.



Un jeune homme, âgé de 22 ans et originaire d'Etterbeek, a été interpellé mercredi vers 19h00 à la sortie d'une grande surface waterlootoise située le long de la chaussée de Waterloo. Le suspect venait de se faire rembourser de faux tickets de vidanges de boissons pour un montant de quelque 300 euros. Lorsqu'un agent de sécurité a tenté de l'intercepter, l'homme s'est violemment rebellé. Une fois maîtrisé, il a été appréhendé et privé de liberté. Des procès-verbaux ont été établis pour vol avec violence, faux et usage de faux.