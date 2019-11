Un libraire d'Ottignies refuse de remettre le contenu de sa caisse: le braqueur le frappe avant d'être mis en fuite par un client

Un libraire a été agressé au moment de la fermeture de son magasin, vendredi soir à Ottignies, a indiqué lundi le parquet du Brabant wallon. Un homme et son chien ont fait irruption, vendredi soir vers 18h30, dans la librairie Relay située le long de l'avenue des Combattants, à proximité de la gare ottintoise. Le malfrat a demandé au préposé de lui remettre la caisse, ce que ce dernier a refusé. L'intrus lui a alors porté plusieurs coups. Un accompagnateur de train de la SNCB est intervenu, mettant l'auteur de l'agression en fuite. Celui-ci a été néanmoins été interpellé peu après par les policiers. Il s'est rebellé et a fait preuve de violence verbale. Né en 1998 et domicilié dans l'entité d'Ottignies/Louvain-la-Neuve, l'individu a été privé de liberté. Un juge d'instruction a été saisi du dossier et une demande de mandat d'arrêt à l'encontre du suspect a été formulée.