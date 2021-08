Un magasin de Grez-Doiceau vend des articles scolaires de deuxième main pour limiter les frais de la rentrée: "Nous avons de quoi constituer un cartable de base"

Dans le magasin la Malle à Grez, une boutique qui dépend du CPAS, les articles scolaires sont très demandés, tant par les familles dans le besoin que par les parents qui veulent consommer autrement. À la veille de la rentrée, c'est l'effervescence dans le magasin de seconde main. Sur les étagères, les classeurs côtoient les plumiers et tout le matériel nécessaire pour bien démarrer l'année.



"Nous avons des manuels scolaires de l’année passée: nous avons des classeurs, des dictionnaires, un peu de tout pour constituer un cartable de base et pour limiter les frais pour une rentrée scolaire qui coûte très cher", explique Françoise Londos, responsable de la Malle à Grez.



Le matériel provient de dons, essentiellement, sélectionné avec soin et très prisé. Il s'agit d'un bon plan pour les familles dans le besoin ou celles qui veulent tout simplement consommer autrement.