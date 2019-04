Un mineur tubizien a été interpellé samedi après un braquage perpétré à Huizingen (Brabant flamand), a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon. En compagnie de deux complices majeurs, le jeune homme a braqué un magasin OKay, samedi dans le courant de la journée. Les trois suspects étaient cagoulés, gantés et armés. Un des majeurs et le mineur impliqué ont été interpellés. Le mineur à été mis à la disposition d'un juge de la jeunesse brabançon.