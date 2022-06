Un motard grièvement blessé lors d'un accident de la route à Waterloo

Un motard, domicilié à Hastière, a été grièvement blessé, samedi soir, lors d'un accident de la route à Waterloo, a-t-on appris lundi auprès de la police locale et du parquet du Brabant wallon.



Un conducteur, âgé de 50 ans et originaire de Braine-l'Alleud, circulait, samedi vers 23h00, sur la chaussée de Bruxelles, en direction du centre-ville waterlootois. Lorsque le Brainois a viré à gauche pour emprunter la chaussée Bara, sa voiture BMW a été percutée par une moto arrivant dans l'autre sens de circulation.

Le motard, domicilié à Hastière et âgé de 49 ans, a été grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital Delta (Chirec) à Auderghem où, au moment de son admission, son pronostic vital était engagé. "Son état s'est ensuite stabilisé et, ce lundi matin, ses jours n'étaient plus considérés comme étant en danger", précise la porte-parole du parquet du Brabant wallon.