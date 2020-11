Un motard grièvement blessé à Bornival

Un motard a été grièvement blessé lors d'un accident de la route survenu dans la nuit de mardi à mercredi à Bornival, dans l'entité de Nivelles, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon. Son pronostic vital est engagé. Seul en cause, l'homme né en 1966 et domicilié dans la commune hennuyère de Braine-le-Comte a perdu le contrôle de sa moto peu après minuit, alors qu'il circulait sur la chaussée de Braine-le-Comte, en direction de Nivelles. L'accident s'est produit à proximité du carrefour de la rue du Gendarme. Les services de police ont été avisés par une personne arrivée sur les lieux après l'embardée dont elle n'a pas été témoin. La victime a été emmenée à l'hôpital, grièvement blessée et souffrant notamment de plusieurs fractures de côtes. Ses jours sont en danger, précise le procureur brabançon.