Un nouveau centre de vaccination à Louvain-La-Neuve : "N’ayez pas peur ! Ça ne fait pas mal, venez !"

Afin de booster le taux de vaccination des 18-24 ans, un nouveau centre de vaccination a ouvert ce matin à Louvain-La-Neuve. C’est dans la grande salle Aula Magna que les étudiants pourront dorénavant se faire vacciner sans rendez-vous et gratuitement. Que disent ceux qui ont franchi la porte aujourd’hui ? Qu’est-ce qui les a finalement décidés ?

Au centre de vaccination de Louvain-La-Neuve où se sont rendus nos journalistes, Emmanuel reçoit sa première dose. Cet étudiant a décidé de prendre son temps avant de se faire vacciner.

“ Dans tous les cas, on est forcé de le faire à un moment ou à un autre. J’ai attendu qu’on me dise quand le faire, et j’y suis allé. Peut-être qu’après ce sera payant, on ne sait jamais. ” témoigne-t-il.

Pour l’ouverture du centre, ils sont plusieurs dizaines aujourd’hui. En effet, les étudiants sont la nouvelle cible des autorités. En Wallonie 30 % des 18-24 ans ne sont pas encore vaccinés. Mais pour quelles raison ? Elément de réponse avec cet autre étudiant. “Ça fait peur, les réactions, les effets secondaires. Je comprends les jeunes qui ne veulent pas se faire vacciner ”explique-t-il.

“ Pour beaucoup, on a peur des répercussions à long terme peut-être. En étant jeune on y pense un peu plus qu’en étant plus âgé ” nous dit une étudiante.

“Le problème, c’est peut-être le message qui est véhiculé derrière le vaccin" s’interroge enfin ce dernier étudiant ”. “Vous savez aujourd’hui, la jeunesse avec les réseaux sociaux, il y a de la désinformation.”

Ce centre de vaccination est ouvert à tous. D’ailleurs, nous croisons Françoise, venue faire sa troisième dose. Elle en profite pour s’adresser à la jeunesse. “ N’ayez pas peur ! Ça ne fait pas mal, venez ! S’il vous plaît ! ”. Un autre patient plus âgé vient compléter ce discours : "On leur dit qu’ils protègent les anciens. Ils doivent protéger les anciens c’est la seule chose à dire, et je crois que si on leur dit avec des sentiments ils vont comprendre ”

Avec une capacité de vaccin de 1000 doses par jour, cette nouvelle antenne espère booster les chiffres chez les plus jeunes.