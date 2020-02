Un travailleur est décédé sur le site de GSK à Rixensart

"Gros déploiement de pompiers chez GSK à Rixensart", nous a signalé un travailleur anonyme de l'entreprise pharmaceutique via notre bouton orange Alertez-nous.

La zone de secours du Brabant Wallon nous a confirmé être intervenue un peu après 13h30. Un travailleur a fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il travaillait au niveau d'une cheminée d'évacuation. Une équipe du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux a été nécessaire pour lui venir en aide.

Jugé dans un état grave, la victime a été transféré à l'hôpital par une ambulance de l'unité de secours de La Hulpe. Souffrant notamment d'un traumatisme crânien, ses jours étaient considérés comme en danger dès son admission au service des urgences. Peu après 15h40, la police a été informée qu'il avait succombé à ses blessures. Il s'agissait du patron d'une entreprise sous-traitante de GSK.

En vue de déterminer les causes de l'accident et d'éventuelles responsabilités, une équipe du Contrôle du bien-être au travail (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) doit se rendre mardi après-midi sur le site de GSK, a indiqué l'auditeur du travail du Brabant wallon à l'agence Belga.