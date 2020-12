Un piéton percuté par un train à Walcourt: le trafic ferroviaire interrompu

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Walcourt et Philippeville après qu'un train a percuté un piéton à hauteur d'un passage à niveau à Walcourt (province de Namur), a indiqué lundi soir Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.



L'accident s'est produit vers 18h40 rue de la Station à Walcourt, sur la ligne Charleroi-Couvin. L'imprudence d'un piéton qui aurait traversé les voies serait en cause, le passage à niveau fonctionnant correctement selon les premières constatations à distance, a souligné M. Sacré. L'individu est blessé mais serait conscient. Un technicien a été envoyé sur place pour vérifier le bon fonctionnement du passage à niveau. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Walcourt et Philippeville. Un service de bus a été demandé mais, dépendant des constatations sur les lieux de l'accident, le trafic pourrait être rapidement rétabli, a ajouté le porte-parole.