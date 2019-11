Un projet à 22 millions d'euros pour Jodoigne: le nouveau hall omnisport sera prêt en 2023

Une nouvelle étape vient d'être franchie pour le futur hall polyvalent de Jodoigne, avec la désignation du bureau d'architecte chargé du projet. Le plateau de la Gadale, comme on l'appellera, est capital pour le développement de la ville. Le hall omnisport sortira de terre en 2023.



Pour ce projet, la ville a exproprié un site de 12 hectares de terres agricoles situées le long du Ravel, à quelques centaines de mètres du centre-ville. Le projet prévoit un vaste hall sportif pour accueillir toutes sortes de disciplines, avec un terrain de foot, de basket, de tennis et des pistes d'athlétisme en extérieur.

Sur ce complexe, il y aura aussi une piscine, une cafétéria, ou encore des potagers partagés, le tout intégré dans une vaste zone paysagère.

Enfin, l'autre point fort du projet est un hall polyvalent de 1.500 places assises et 3.000 places debout pour accueillir les concerts, des salons et des foires agricoles. Le projet coûte 22 millions d'euros, et est largement subsidié par la province, Infrasport et la Région.