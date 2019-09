Une amende de 320 euros parce qu'ils franchissent un passage à niveau: grosse opération de contrôles en Belgique (vidéo)

S’impatienter à un passage à niveau… Attendre le passage du train et traverser les voies alors que les barrières ne sont pas complètement relevées… L’amende tombe : 320 euros.

C’est l’infraction la plus grave du code de la route et elle cause des morts chaque année. Le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, a organisé des contrôles avec la police, notamment à Wavre, car la plupart des gens sous-estiment le risque. Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, explique cette opération de contrôle au micro de Nathan Gerlache.