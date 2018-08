Une bande oblige une victime à monter dans sa voiture et la roue de coups: un jeune de Rixensart arrêté

Un jeune homme domicilié à Rixensart a été arrêté jeudi après un vol avec violence perpétré en bande à Waterloo, a-t-on appris vendredi auprès du parquet du Brabant wallon.



Le suspect né en 1999 a été placé sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violence et de détention arbitraire. Il lui est reproché d'avoir, le soir du 6 août, violemment agressé une personne à Waterloo. Celle-ci a été contrainte de monter à bord du véhicule dans lequel se trouvait le Rixensartois et deux mineurs d'âge originaires de Charleroi. Elle a ensuite été rouée de coups puis abandonnée par ses agresseurs à Vilvorde.



Les deux mineurs ont été confiés à un juge de la jeunesse tandis que l'agresseur adulte, connu des services de police et ayant déjà fait l'objet d'une condamnation, a été écroué.