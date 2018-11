Une bande organisée arrêtée près de Wavre: deux policiers ont été blessés dans l'opération

Dans le cadre de l'interpellation de suspects de vols dans des habitations, deux policiers ont été blessés vendredi à Chaumont-Gistoux et une course-poursuite s'est engagée quelques heures plus tard à Grez-Doiceau, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon.



Se trouvant vendredi soir à Chaumont-Gistoux, un livreur a constaté des agissements suspects de trois véhicules, dont l'un immatriculé en France. En prenant la fuite à l'arrivée de la police, ce dernier a percuté le véhicule des inspecteurs. Deux policiers ont été légèrement blessés. Deux des suspects ont réussi à s'échapper mais le troisième, un ressortissant albanais né en 1981, a été appréhendé. Il portait sur lui des tournevis et autres outils généralement utilisés par les auteurs de cambriolages.



Quelques heures plus tard, samedi vers 2h25, une voiture Opel immatriculée en France a été prise en chasse à Grez-Doiceau. Le conducteur en a finalement perdu le contrôle à Wavre. L'homme, un Grec né en 1986, a été interpellé. En analysant son téléphone portable, les policiers ont constaté que plusieurs appels venaient d'être échangés avec l'Albanais interpellé plus tôt à Chaumont-Gistoux. Concluant qu'ils appartiennent vraisemblablement à la même bande criminelle organisée, les deux individus ont été déférés au parquet du Brabant wallon. La délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à leur encontre.