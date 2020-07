Une centaine de personnes rassemblées pour un anniversaire à Waterloo: la police est intervenue

Les policiers waterlootois ont mis fin, samedi soir, à un rassemblement d'une centaine de personnes organisé dans une propriété privée, a indiqué lundi leur chef de corps.



Les patrouilleurs sont intervenues vers 21h15 dans le quartier de Joli-Bois où 80 adultes et 30 enfants se trouvaient réunis pour fêter un anniversaire dans une propriété privée jouxtant la chaussée de Bruxelles. Un procès-verbal a été établi pour non-respect des règles gouvernementales édictées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Plusieurs autres contrôles ont été effectués durant le week-end, mais ceux-ci n'ont donné lieu qu'à quelques remarques. "Sur les marchés et dans la quarantaine d'établissements de restauration que compte notre entité, les clients et commerçants ont massivement respectés les mesures, dont le port du masque généralisé", souligne le commissaire Michel Vandewalle.