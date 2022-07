Une coopérative agricole pour nourrir un village: découvrez "Graines de vie" à Nethen

Deux millions de Belges font partie d'une coopérative, indique samedi l'initiative Do It Coop à l'occasion de la Journée mondiale de la coopérative. Si les coopératives ne représentent qu'1% de toutes les entreprises belges actives, elles participent au PIB à hauteur de 3%.

Dans une société coopérative, l'ensemble des coopérateurs et coopératrices sont propriétaires de l'entreprise. Cela peut être des citoyens, des entrepreneurs ou encore des salariés. Nous avons visité une coopérative à Nethen dont l'objectif est de nourrir un village (voir vidéo ci-dessus).

Le mouvement coopératif a connu un nouvel essor il y a 15 ans avec les coopératives éoliennes qui ont donné de la visibilité aux projets citoyens de ce type. Les taux d'intérêt bas ont aussi poussé davantage de Belges à mobiliser leur épargne dans des placements alternatifs. Les coopératives sont un modèle d'entreprise particulièrement résilient: 74 % des coopératives fondées en 2016 ont survécu à leurs cinq premières années contre 68,7 % dans le cas des PME classiques. Elles représentent ainsi 3,5% du volume total de travail belge.

Depuis 2015, le nombre de sociétés coopératives comptant plus de 1.000 employés a doublé. Do It Coop est un parcours de formation pour l'accompagnement de projets coopératifs en Belgique francophone. C'est une initiative de la coopérative de crédit alternatif Credal et de la coopérative financière Cera.