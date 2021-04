Une épicerie en vrac à Hélécine est victime de son succès et est contrainte de déménager

A Hélécine, l'épicerie "La main dans le vrac" déménage. Le local actuel de 11 m² est beaucoup trop exigu pour circuler librement entre les 800 références de produits. Par ailleurs, depuis la crise sanitaire, les clients sont plus nombreux. Pour les recevoir correctement, Sandrine Sauvage, la propriétaire, a décidé d'acheter l'ancienne boulangerie de l'abbaye située près du château. L'endroit est plus spacieux mais nécessite des aménagements. Ayant obtenu un prêt pour l'achat du bâtiment mais pas pour les travaux, l'ancienne ergothérapeute devenue épicière a donc lancé une campagne de crowdfunding jusqu'au 25 avril à 23h59. Le principe est simple: les clients investissent des parts dans l'épicerie et en contrepartie, ils reçoivent des packs de produits en vrac. De cette manière, Sandrine espère s'installer d'ici l'été.