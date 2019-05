Une famille afghane menacée d'expulsion à Grez-Doiceau: des centaines de personnes s'inquiètent de leur sort

Plusieurs centaines de personnes ont marché en signe de soutien à la famille Yusufi, menacée d'expulsion, dimanche matin à Grez-Doiceau.

Après une première marche qui a rassemblé plus de 300 participants le 10 février dernier, le comité de soutien aux membres de la famille Yusufi, appartenant à une communauté afghane menacée par les talibans, a remis le couvert.

"Nous sommes inquiets du sort réservé à cette famille parfaitement intégrée dans nos villages et dont les enfants sont scolarisés dans nos écoles. Malgré des demandes répétées d'octroi de la protection subsidiaire, le couple et leurs cinq enfants ont reçu l'ordre de quitter le territoire, et ce, malgré le danger évident auquel ils seront confrontés", précisent les organisateurs dans une lettre ouverte qu'ils liront vers midi, avant la dislocation du cortège. Adressée à la ministre de l'Asile et de la Migration et au Premier ministre, la missive est cosignée par divers artistes et représentants politiques.