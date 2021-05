Une maison de repos de Nivelles touchée par le variant indien: la moitié des résidents contaminés, la vaccination a été très efficace

La maison de repos Nos Tayons, à Nivelles, est touchée par les variants indien et britannique. Près de la moitié des 121 résidents sont contaminés et l'on compte également 16 cas parmi la centaine d'employés. Le variant indien a été découvert chez les personnes âgées et le variant britannique est surtout présent chez les personnes plus jeunes.

La présidente du CPAS précise que la vaccination s’est révélée extrêmement efficace car malgré la contamination, tous les résidents et les membres du personnel vont bien.