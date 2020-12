Une maison de repos frappée par la Covid-19 à Wavre: une centaine de résidents ont été contaminés

Une centaine de résidents de la maison de repos et de soins "Résidence du Plateau" ont été contaminés à la Covid-19 en novembre, a indiqué jeudi à l'agence Belga le responsable de la communication du groupe propriétaire de l'institution wavrienne.



Une épidémie de coronavirus a frappé la résidence située le long de la chaussée d'Ottembourg au début du mois de novembre. Selon les chiffres communiqués jeudi à l'agence Belga, 107 résidents et 15 collaborateurs ont alors été contaminés par la Covid-19. Parmi les personnes âgées concernées, 21 sont décédées, dont 11 en milieu hospitalier. 81 autres pensionnaires en ont été guéris. En date du 13 novembre, il restait un cas positif auquel se sont ajoutés cinq autres dix jours plus tard. "Les résidents non infectés ont pu reprendre un rythme de vie plus normal, partageant à nouveau les repas collectifs, dans le respect des protocoles sanitaires", précise Marc Vangeel, le responsable de la communication auprès du Senior Living Group qui possède en Belgique quelque 120 établissements d'hébergement pour les personnes âgées.

