Une école où "l’échec n’existe pas" va ouvrir à Rebecq

Une école à pédagogie active va ouvrir à Rebecq en septembre 2019.

Une nouvelle école va ouvrir ses portes à Rebecq en septembre 2019. L'établissement, qui va s'appeler "Wal Active", proposera des classes de maternelle, de première, deuxième et troisième primaires. "Il s’agit d’une école à pédagogie active. En résumé, c’est une école qui suit le rythme des enfants. Nous avons une autre vision de l’enseignement avec des classes qui sont flexibles et ce qui est important, c’est que l’échec n’existe pas. Si une matière n’est pas maîtrisée, on considérera qu’il faut encore travailler dessus", a confié Emmanuel De Reys, éducateur et président du PO (Pouvoirs Organisateurs) du futur établissement scolaire, lors d'un entretien accordé à La Libre.be.



Pour que le projet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles voit le jour, il ne manque qu'une "signature pour l’achat du bâtiment et tout sera en ordre", détaille-t-il.



Mais le lieu reste encore secret à ce jour... par méfiance. "On n’a pas envie qu’on nous mette des bâtons dans les roues. Ce qui est certain, c’est qu’on est les seuls sur ce bâtiment et qu’il a été homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour être réaffecté en tant qu’école", ajoute Emmanuel De Reys.



L'homme explique qu'une dizaine de parents ont déjà fait part de leur intérêt pour la future école qui comptera 150 places. "Wal Active" aurait également déjà reçu plusieurs candidatures d'enseignants. "Nous avons reçu plus de CV que de postes disponibles", avoue l'éducateur Emmanuel De Reys.