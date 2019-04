Une panne d'électricité a touché la prison de Nivelles: les visites supprimées

La prison de Nivelles s'est retrouvée sans électricité depuis environ 7h40 ce dimanche. Cela a provoqué la suppression des visites aux détenus.

"Aucune visite ce jour à la prison de Nivelles. Les détenus n'ont reçu comme repas que du pain et des patates froides. Pas de préau, pas de télévision, pas de téléphone", nous a-t-on écrit via le bouton orange Alertez-nous, faisant état de tensions chez les détenus.

À la prison, la panne d'électricité nous a été confirmée, "mais les préaux se font quand même et il n'y a aucune tension", nous a assuré un gardien.



La panne est survenue vers 8h00 pour une raison indéterminée. Des services extérieurs à l'établissement ont été appelés à intervenir afin de résoudre le problème. Le courant a été rétabli vers 14h00.



L'interruption d'approvisionnement électrique a généré une panne informatique. Dès lors que l'encodage des visiteurs n'était donc plus possible, la direction a décidé d'annuler les visites de la journée.