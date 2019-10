Une panne de courant touche Rixensart et Lasne

Vous avez été nombreux ce lundi soir à signaler une panne d'électricité dans la région de Rixensart et de Lasne. "Grosse panne d'électricité", a témoigné Alexis à 19h41. "Black-out à Rixensart depuis 45 minutes", nous a écrit un autre témoin via le bouton orange Alertez-nous. "Plus de courant à Rixensart, que se passe-t-il?", nous a interrogé Muriel dès 19h20.

D'après les informations communiquées par le gestionnaire du réseau, Ores, les techniciens travaillent pour rétablir le courant. Après avoir annoncé sur son site une résolution possible pour 21h, Ores a repoussé ce délai jusqu'à environ minuit.

D'autres témoins contactés à Rixensart nous ont indiqué avoir quant à eux de l'électricité.