Une piscine pour les personnes polyhandicapées se concrétise enfin à La Hulpe

C'est un projet qui se concrétise à la Hulpe, celui de la piscine pour polyhandicapés. Il n'en existe aucune dans le brabant wallon. Grâce à la ténacité des parents, ce rêve un peu fou se réalise enfin. La piscine est installée dans une chapelle désacralisée d'un ancien couvent.

Les travaux ont débuté il y a quelques mois, la piscine sera livrée au printemps prochain. Un plus pour beaucoup de familles confrontées au handicap. Pas encore ouverte, la piscine est déjà très convoitée. Les réservations affluent en masse.

Cinq ans pour réaliser ce projet

Hocus Pocus a lancé le projet en 2017, il aura fallu 5 ans aux parents de l'asbl pour réaliser ce projet financé pour moitié par la Région wallonne et en partie par la province. Le reste vient de dons privés.

L'avantage de ce genre de piscine? Offrir un environnement sécurisé et totalement adapté aux nageurs et leurs accompagnements dans une eau maintenue à 34° et du matériel de levage très spécifique. Les cabines sont totalement adaptées.

Deux autres piscines de ce type existent à Anvers et Couthuin, en province de Liège. A chaque fois, ce sont des parents qui ont porté le projet.