Une rue transformée en rue scolaire à Mont-Saint-Guibert: en quoi cela consiste?

A Mont-Saint-Guibert, la rue des Hayeffes sera transformée en rue scolaire pendant 6 semaines, du lundi 16 septembre au vendredi 25 octobre.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, la rue sera interdite à la circulation automobile de 7h45 à 8h45 et de 15h à 16h30. Mercredi de 7h45 à 8h45 et de 11h à 12h30

Seuls les piétons et les cyclistes pourront circuler dans la rue pendant ces périodes. Des panneaux signaleront les voies à emprunter, les parkings et les zones kiss and ride. Il s'agit d'un test. Après ces 6 semaines, un questionnaire d'évaluation permettra de récolter les avis. Il sera ensuite décidé s'il faut pérenniser la rue scolaire ou non.

Cette mesure concerne la rue des Hayeffes où deux écoles sont situées, une école fondamentale et une école secondaire. La mesure concerne 1500 élèves au total. Objectifs: accroitre la sécurité des enfants, diminuer le trafic et encourager la mobilité douce, diminuer les nuisances sonores. C'est l'une des premières initiatives de ce type de grande ampleur en Wallonie