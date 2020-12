Une société de Rixensart apporte son expertise au Vendée Globe: que fait-elle exactement?

La mythique course du Vendée Globe qui se déroule en ce moment est dirigée en partie depuis Rixensart grâce à Great Circle Squid. Spécialisée en météo marine, cette société belge aide les concurrents, mais uniquement en cas d’avarie, car il s’agit d’une compétition en solitaire et sans assistance.

"On n'aide pas à leurs décisions, à leur stratégie. par contre, on est là pour la direction de course, pour un bulletin météo quotidien, et aussi des interventions en cas d'avarie, en cas de naufrage d'un concurrent, ce qu'on ne souhaite jamais. On sait qu'un Vendée Globe, c'est en moyenne 50% d'arrivées sur le nombre de partants donc il y aura des cas à traiter", explique Michaël Delatte, responsable clientèle.

Depuis le début de la course, un sauvetage a été nécessaire.