Vague de vols nocturnes dans des véhicules de marque BMW à Bierges

Une vague de vols dans des véhicules a été opérée dans la nuit de mardi à mercredi à Bierges, a-t-on appris jeudi auprès de la police locale et du parquet du Brabant wallon. Les policiers wavriens ont constaté des effractions perpétrées dans plusieurs véhicules de marque BMW, stationnés dans le quartier du Bois de la Pierre. Dans l'avenue des Aubépines, la rue du Manil et l'avenue des Fougères, les volants de trois voitures ont été démontés et dérobés. Dans l'avenue des Hêtres, les auteurs ont éventré la capote d'une voiture avant d'y voler la radio et le navigateur.