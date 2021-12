Villers-la-Ville replante plus de 1.400 arbres sur son territoire

Au cœur de l'hiver de la forêt brabançonne, une clairière et des centaines de jeunes arbres récemment plantés. Villers-la-Ville reboise cette parcelle à l'arrière du centre sportif de Sart-Dames-Avelines. En juillet dernier, la commune a dû abattre tous les épicéas malades qui poussaient ici.

"On renouvelle le bois en fait. Le bois était abîmé par les scolytes et on aurait pu tout laisser à l’abandon sans plan. Ici, on renouvelle le bois. Il y a 1.450 arbustes qui sont replantés : on a du charme, du tilleul, du chêne, de l’aulne. C’est une collaboration avec le département nature et forêt qui a supervisé ce travail au sein de nos bois communaux. C’est un travail discret mais qui contribue au cadre de vie de l'ensemble de la population", développe Julie Charles, Echevine de la biodiversité à Villers-la-Ville.