Voici le Peddle, un pousse-pousse électrique qui permet aux Nivellois de voyager dans leur ville (vidéo)

Depuis hier, un pousse-pousse électrique propose des navettes dans les rues de Nivelles et dans les alentours proches. L'initiative vient d'un jeune habitant qui souhaitait offrir aux Nivellois une alternative à la voiture. Avec une autonomie de 50 km, le Peddle est conçu pour des trajets courts et vient compléter l'offre de bus et de taxis.

S'il s'adresse à tous les publics, il en cible un plus particulièrement... "Le Peddle permettra notamment aux seniors et aux personnes isolées de facilement descendre au centre-ville, avec des coûts moindres, ce qui leur permettrait de descendre plus souvent en ville que ce qu'ils ne font actuellement. C'est aussi un véhicule très social, c'est assez lent et on a le temps de discuter avec le client", explique Samy Touri, exploitant du Peddle.

Le trajet coûte 3 euros pour la prise en charge et 1 euro par kilomètre parcouru. Une application permettra bientôt de réserver les trajets. L'idée est d'en faire circuler une dizaine dans la ville d'ici 2 ans. Si le test est concluant, le Peddle pourrait sillonner d'autres villes du BW.