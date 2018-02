Vol avec effraction à Villers-la-Ville: reconnaissez-vous ces hommes?

A la requête du Parquet du Brabant wallon, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant. Le 1er juillet 2017, à Villers-La-Ville, trois hommes ont pénétré dans une habitation et ont dérobé des montres, de l'argent et d'autres objets de valeur. Les voleurs se déplaçaient à bord d'une VW Golf 3 noire, série JOKER. Les auteurs sont âgés de 25 à 30 ans, ils mesurent approximativement 1m65 et sont de corpulence moyenne.

Le premier auteur porte un bouc et est mal rasé. Il semble avoir les cheveux noirs coiffés avec une mèche sur la droite. Il était vêtu d'un sweat à capuche bleu foncé, et d'un pantalon en jeans troué.



Le deuxième auteur porte une barbe et a les cheveux noirs et courts. Il était vêtu d'une veste noire et d'un pantalon en jeans bleu clair.



Le troisième auteur porte une barbe et a les cheveux noirs courts et rasés sur les côtés. Il était vêtu d'une veste de costume brune, d'un gilet gris et noir et d'un pantalon de training gris.



Si vous reconnaissez ces personnes ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.



Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu

>CONSULTEZ L'AVIS