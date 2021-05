Vol avec violence en gare de Braine-l'Alleud: reconnaissez-vous ces 3 jeunes? (video)

À la requête du parquet du Brabant wallon, la police demande de diffuser l'avis suivant :

Le jeudi 10 octobre 2020 vers 16h40, à Braine-l'Alleud, un vol avec violences a été commis à la gare de train. Deux passagers descendent du train, deux voleurs se positionnent derrière eux et les bousculent. Ils arrachent le collier de l'un d'entre eux et retournent ensuite dans le wagon rejoindre un troisième complice.

Une fois qu'ils réalisent avoir été victimes d'un vol, les deux hommes se précipitent vers les voleurs. Ils font appel au contrôleur mais ce dernier tarde à arriver et une bousculade débute alors, ainsi que des provocations.

Les suspects tentent ensuite de s'expliquer et font mine de chercher à terre l'objet du larcin. À un moment, les voleurs décident de prendre la fuite, mais une des victimes s'en aperçoit et les poursuit. L'homme tente de les retenir tant bien que mal mais il est pris à parti, bousculé et malmené. Il tente encore de les poursuivre un moment mais finit par abandonner la poursuite au risque de voir la situation se dégrader.

Description

Le premier auteur mesure au moins 1m80 et est de corpulence mince, il est âgé d'une vingtaine d'années. Il a des traits fins et la peau mate, des cheveux courts tirés vers la droite et rasés sur les côtés. Au moment des faits, il était vêtu d'un jeans bleu troué, d'une sweat blanc avec des motifs colorés, d'une veste à capuche bleu foncée et de baskets foncées.

Le deuxième auteur mesure environ 1m70 et est de corpulence normale, il est également âgé d'une vingtaine d'années. Il a le visage ovale et le teint mate. Il a les cheveux foncés rasés sur les côtés et plus longs sur le sommet du crâne, ainsi qu'une mèche couvrant partiellement son front. Il était vêtu d'un jeans bleu troué, d'un sweat bleu et d'une veste doudoune matelassée bleue brillante. Il portait des chaussures de sport grise et blanche.

Le troisième auteur mesure environ 1m75 et est de corpulence normale, il est âgé d'une vingtaine d'années. Il a les cheveux foncés coupés courts et le teint mate. Au moment des faits, il portait un jeans bleu troué, et un sweat à capuche zippé de couleur bleu blanc et jaune de marque Lacoste.

Témoignages

Si vous reconnaissez ces trois individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.