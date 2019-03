Walibi dévoile ses deux nouveaux "mondes": "Une des attractions sera une première mondiale" (vidéo)

Les responsables de Walibi ont présenté mardi les chantiers en cours dans le parc, qui rouvre ses portes le 6 avril. Le plan d'investissement de 100 millions d'euros amorcé avec l'arrivée du Pulsar en 2016 se poursuit. Walibi profite de l'hiver pour ajouter deux "mondes" dans le parc: Karma World et Fun World.

"Le premier chantier de Karma World, un monde entièrement thématisé façon Inde. Quand on viendra dans le parc, on se retrouvera dans un univers complètement indien. C'est un des nouveaux mondes du parc de cette saison", a indique Marie-France Adnet, la porte-parole du parc, au micro de notre journaliste Gauthier Falque.





"Créer un chantier, c'est tout refaire de A à Z"

Au centre de Karma World, la toute nouvelle attraction s'appellera Popcorn Revenge. "C'est une attraction interactive indoor. Des gens embarqueront dans un véhicule avant de traverser des scènes mythiques du cinéma revues et corrigées. Ils auront un fusil laser et ils devront tirer sur des popcorns. Cette attraction a été créée par une société belge. Et pour la première fois, quand on traverse ces scènes-là, on ne le fait de manière aléatoire. Il y a six scènes au total. C'est une première mondiale, créée sur mesure par une société belge pour Walibi."

On ne plante pas seulement deux attractions au milieu de ce monde, il faut tout refaire. "Créer un chantier effectivement, c'est tout refaire de A à Z. Cela passe de la voirie, en passant par les plantations jusqu'aux sanitaires. Nous avons aussi créé dans Karma Wolrd un nouveau restaurant. Il y aura trois salles thématisées avec trois sales indiennes et on servira des plats indiens", précise Marie-France Adnet.

Les travaux ont débuté en novembre. "On fait le maximum pour aller le plus vite possibles. Les attractions seront disponibles dans le courant du printemps", assure la porte-parole.





Une montagne russe pour enfants

La deuxième nouvelle zone sera donc Fun World, un monde coloré destinés aux plus jeunes enfants. On y trouvera notamment un point horeca et le roller coaster Fun Pilot. "C'est un univers entièrement dédié aux enfants, hyper coloré. Il y aura une montagne russe pour enfants, mais pas n'importe laquelle. C'est une montagne russe de 190 mètres de long et qui pourra atteindre une hauteur de 9,5 mètres. Il y aura des virages qui pourront aller jusqu'à 55 degrés. Elle comptera un train qui embarquera 16 personnes et elle peut aller jusqu'à 40 km/h. Le thème de la gare, c'est la poste aérienne."

Des attractions disparaissent pour laisser place à d'autres... "Pour Popcorn revenge, il a fallu l'implanter sur une ancienne maison hantée de Halloween. Mais pour la montagne russe, c'est sur une zone qui servait de zone de pique-nique. Ce qui a disparu, ce sont deux points horeca, pour laisser la place à des restaurants d'envergure, Karma Market, et Delicious, qui sont au centre de Karma World."

Cette année, le parc a investi 17 millions d'euros. "12 millions ont été investis dans tout ce qui est visible pour le visiteurs (les deux zones avec attractions). Les 5 millions restants, c'est pour les infrastructures propres au parc comme par exemple, la création d'un nouveau stock. Faire vivre un parc d'attraction demande toute une organisation."

Walibi a accueilli environ 1,4 million de visiteurs en 2018 et espère augmenter sa fréquentation de 3 à 5% cette année.