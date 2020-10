Le Comité de concertation a tenu une conférence de presse ce vendredi pour présenter les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus décidées jeudi soir. Elles s'adressent cette fois particulièrement aux secteurs sportif, culturel et événementiel. Les parcs d'attractions seront donc temporairement fermés, comme les espaces intérieurs des parcs animaliers.

L'annonce est évidemment une déception pour le parc Walibi dans le Brabant wallon à quelques jours d'Halloween. La période représente environ 20 % du chiffre d'affaires. Le site devait ouvrir ce week-end et pendant toutes les vacances d'automne, aujourd'hui les manèges sont à l'arrêt. L'objectif est d'éviter les rassemblements et concentrations de personnes. Une mauvaise nouvelle pour les gestionnaires du parc mais aussi les 320 saisonniers et étudiants qui n'ont plus de travail.

Le directeur de Walibi Belgium Jean-Christophe Parent se dit partagé entre tristesse et résignation : "Tristesse par rapport à nos collaborateurs et résignés par rapport aux décisions qui viennent d'être prises". Les nouvelles mesures annoncées sont difficilement compréhensible selon lui. "Le secteur du tourisme va rester ouvert, l'activité muséale, les châteaux, les grottes, les parcs animaliers : tous ces gens vont pouvoir ouvrir. Cela signifie que les gens qui ne viendront pas chez nous vont se déporter vers ces activités donc je ne vois pas très bien le sens de la mesure", explique-t-il.

Le parc Walibi qui vient de clôturer sa saison déplore une perte de la moitié de son chiffre d'affaires. Maigre consolation tout de même : Aqualibi peut rester ouvert, considéré comme une piscine.

