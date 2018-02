Walibi dévoile le "Tiki-Waka", sa nouvelle attraction familiale accessible au printemps

Les responsables du parc d'attractions Walibi ont dévoilé jeudi lors d'une visite de chantier le nom de la nouvelle attraction familiale en cours de construction sur le site wavrien. Il s'agit du "Tiki-Waka", un nouveau coaster qui sera accessible au public à partir du printemps. Il sera situé dans une zone en plein travaux au fond du parc, baptisée "Exotic World" et où plusieurs modules (amphithéâtre, bar à cocktails et point horeca) seront déclinés sur le thème de la Polynésie.

Le "Tiki-Waka" jouxtera un nouveau parcours aventure comprenant cinq tours en forme de huttes, un toboggan et quatre ponts.



500 mètres de long pour une hauteur de près de 20 mètres

Le "Tiki-Waka", construit par Getslauer, est un coaster d'une longueur de 500 mètres, pour une hauteur de près de 20 mètres. Cinq voitures accueillant chacune quatre personnes se déplaceront à une vitesse qui pourra atteindre 55 km/h. La nouvelle attraction sera accessible aux enfants à condition qu'ils mesurent au moins un mètre. Il s'agit d'un circuit au décor exotique, utilisant du bois, des totems et une théatralisation sur le thème de la Polynésie.

Quant au parcours aventure situé dans la même zone du parc et placée sous le même thème, il est construit par Evasion et sa hauteur atteindra sept mètres. Un pont de singe est prévu parmi les quatre ponts qui relieront les cinq tours (dont une avec toboggan et une autre à deux étages) à faire sortir de terre pour le printemps prochain.

Au total, ces nouvelles infrastructures extérieures représentent un investissement de 7,8 millions d'euros.