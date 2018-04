Il roule à contresens et brûle des feux rouges à toute vitesse à Waterloo pour échapper à la police: ça n'a pas marché

Un automobiliste soupçonné de cambriolage a été interpellé, lundi soir, au terme d'une dangereuse course-poursuite entamée à Waterloo, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Brabant wallon. La délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à l'encontre du suspect.





Poursuite à haute vitesse dans le centre-ville



Les policiers waterlootois ont eu l'attention attirée, lundi vers 21H50, par une voiture stationnée, tous feux allumés, devant des commerces situés le long de la rue du Gaz. Lorsque les agents se sont approchés, le conducteur a brutalement démarré.



Pris en chasse, il a adopté une conduite particulièrement dangereuse, roulant à grande vitesse, empruntant des sens interdits et grillant des feux rouges. Un appui de la zone de police de Braine-l'Alleud a été requis. Le fuyard a finalement été appréhendé dans un cul-de-sac, à Braine-l'Alleud.





Plaques volées et tout l'attirail du cambrioleur dans le coffre



Le suspect arrêté est un ressortissant français âgé de 33 ans qui, au moment de son interpellation, était ganté. Son véhicule était muni de plaques minéralogiques signalées volées. Dans le coffre du véhicule, ont été découverts de l'argent, des tournevis, des gants et des cagoules. Le trentenaire a été privé de liberté et déféré au parquet du Brabant wallon.



Un juge d'instruction nivellois a été saisi de son dossier.