Waterloo: savoir où est son bus en temps réel est possible grâce à un code QR

A Waterloo, un code QR permet désormais de savoir où se trouve votre bus. Cela fonctionne pour les lignes gratuites du Proxibus, utilisées pour se rendre à la gare, à l’école ou faire ses courses dans le centre. Un système qui permet de ne plus attendre trop longtemps à l’arrêt.

Cédric Tumelaire, échevin de la mobilité à Waterloo explique comment on peut avoir accès à cette nouvelle technologie: "On télécharge l'application et puis on cherche les lignes de Waterloo et vous allez retrouver de suite les lignes des proxibus."