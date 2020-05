Waterloo: un septuagénaire attaqué par le chien de son voisin

Un septuagénaire a été attaqué par le chien de son voisin, mardi à Waterloo, a-t-on appris mercredi auprès de la police locale.



Alors qu'il procédait à l'entretien de la haie mitoyenne de sa propriété, mardi en fin d'après-midi, un Waterlootois âgé de 76 ans a été attaqué par le chien de son voisin. Le berger malinois l'a mordu à la jambe et au bras. Appelés à constater les faits, les policiers ont établi un procès-verbal pour coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance. Le propriétaire de l'animal s'est engagé à prendre en charge les frais engendrés par l'incident et à renforcer sa clôture.