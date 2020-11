Wavre: importante coupure d'électricité

Quelque 8.000 ménages ont été privés d'électricité durant la matinée de mercredi dans l'entité de Wavre, a-t-on appris auprès du gestionnaire du réseau local. Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, mercredi matin peu après 7h00, sur le boulevard de l'Europe, à hauteur de la rue de la Dyle. Pour une raison indéterminée, un disjoncteur alimentant les localités de Limal et Bierges en électricité a explosé.

De ce fait, une interruption de la distribution électrique a été constatée sur près de la moitié du territoire desservi par la société Réseau d'énergies de Wavre (REW), laquelle couvre l'entité wavrienne. "Nous comptons un peu plus de 17.000 points de raccordements et la coupure de ce matin a concerné ceux de Limal et Bierges", confirme un responsable de la compagnie à l'agence Belga. Peu avant midi, la plupart des ménages impactés étaient à nouveaux alimentés en électricité. "Il en reste quelques-uns où d'autres problèmes sont survenus, notamment du fait que tout a été mis hors tension", précise le représentant du REW.