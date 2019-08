Wavre: pensant avoir conclu une vente sur un site de seconde main, il accueille les "acheteurs" chez lui mais ceux-ci l'attaquent au couteau

Un jeune homme a été victime d'une agression au couteau alors qu'il se trouvait lundi soir à son domicile à Wavre. Les auteurs présumés ont été placés sous mandat d'arrêt, a-t-on appris jeudi auprès du parquet du Brabant wallon.



Dans le cadre de la vente d'un téléphone portable sur un site internet de seconde main, un Wavrien âgé de 25 ans a accueilli deux hommes, peu avant minuit, dans son habitation située le long de l'avenue Philibert Marschouw. Sa compagne et un enfant en bas âge se trouvaient alors également dans la maison. Pour une raison que l'enquête aura à déterminer, l'acheteur potentiel et son complice ont aussitôt agressé leur hôte, lui assénant plusieurs coups de couteau au niveau du bras et de l'abdomen.

La victime a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital. Les auteurs ont quitté les lieux sans emporter aucun butin. Ils ont ensuite été appréhendés par les policiers. Respectivement âgés de 18 et 20 ans, les individus originaires de la Région bruxelloise et de Rhode-Saint-Genèse, ont été privés de liberté.

Conformément à la requête du parquet brabançon, ils ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction en charge du dossier et écroués. Quant à la victime, elle était toujours hospitalisée en milieu de semaine.