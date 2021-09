Wavre remet en état son centre sportif après les inondations: "De l'eau s'est infiltrée avec de la boue"

Wavre poursuit la remise en état de son hall sportif. Vestiaires, locaux et salles ont été inondés cet été. L'eau est montée jusqu'à 1m par endroit, recouvrant tout sur son passage. Les terrains extérieurs ont aussi été impactés.

Les équipes du service travaux et les bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour arracher les revêtements, dégager les dépôts de terre et nettoyer. Les terrains synthétiques ont aussi largement souffert. "Il a fallu commencer par les terrains de hockey, où on a fait un gros nettoyage, explique Luc Gillard, échevin des sports à Wavre. Le problème, c’était pour la salle omnisport où le revêtement était gondolé parce qu’il y a eu de l’eau qui s’est infiltrée avec de la boue. Il faut donc la remplacer. Et puis, il y a les terrains de foot, où il faut faire un gros nettoyage, remettre du liège et du sable."

"Pas mal de bénévoles sont venus nous aider"

"On est une équipe de 7 personnes qui travaillent d’arrache-pied pour essayer de tout remettre en état, ajoute Vincent Degeye, concierge du centre sportif de Wavre et responsable des infrastructures intérieures. Il ne faut pas oublier que certains bureaux ont été touchés, donc on a dû aussi faire du nettoyage. On a eu l’avantage d’avoir pas mal de bénévoles qui sont venus énormément nous aider, ce qui a grandement facilité le nettoyage. Et puis, c’était le rôle des assureurs de venir constater et le travail de sociétés diverses pour tout remettre en état."

Une société française vient sur place dès ce lundi 13/09 pour aspirer le limon et retendre le revêtement. Un travail délicat tant la surface du terrain est importante. Le coût de cette remise en état s’élève à environ 300.000 euros. De son côté, la ville de Wavre planche sur des mesures à prendre pour éviter de nouveaux dégâts en cas de forte pluie.