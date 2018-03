Wavre: un magasin de moto dévalisé, son patron ligoté derrière

Un vol à main armée a été perpétré en début de week-end dans un commerce wavrien d'articles de motards, a-t-on appris lundi auprès de la police locale. Le magasin a quasi été vidé de son contenu par les braqueurs.

Quatre hommes armés et encagoulés ont fait irruption, vendredi soir vers 19h00, dans le magasin d'équipements pour motards "El Diablo Moto", situé le long de la chaussée de Louvain, à Wavre. Au moment de quitter son commerce, le gérant s'est trouvé face aux malfaiteurs qui l'ont menacé à l'aide d'une arme de type pistolet ou revolver. Les individus ont poussé la victime jusqu'au fond du magasin où ils l'ont ligotée. Les braqueurs ont emporté un butin considérable constitué notamment de motos, d'équipements divers et de vêtements. Afin d'empêcher le gérant de donner trop vite l'alerte, ils ont caché son téléphone portable et rendu le téléphone fixe hors d'usage. Au vu de l'ampleur du butin, les enquêteurs pensent que les auteurs étaient équipés d'un camion ou d'une grosse camionnette.