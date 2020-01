La gare des bus de Wavre trop petite pour les bus articulés: sa remplaçante est et sera sur les rails...

A Wavre, l'actuelle gare des bus TEC est devenue trop petite. Ses 8 quais sont par exemple trop étriqués pour y accueillir les bus articulés. Pour résoudre le problème, un permis vient d'être déposé pour la création d'une nouvelle gare des bus. Elle se situera sur le parking du Moulin et aura 16 quais, dont plusieurs communs avec la gare SNCB. Wavre va ainsi devenir intermodale: "Je descends de mon train, je vais monter directement dans mon bus. Et à l'inverse, je descends de mon bus et je pourrai directement monter dans le train", se réjouit Catherine Bes, la directrice du TEC Brabant Wallon. Le projet sera présenté ce soir aux habitants de Wavre.